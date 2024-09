Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client NextStage: l'UE valide une opération sur Eurobio Scientific information fournie par Cercle Finance • 02/09/2024 à 13:01









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir approuvé l'acquisition du contrôle conjoint de Eurobio Scientific, basée en France, par IK Investment Partners, basée au Luxembourg, et NextStage AM, basée en France.



La transaction concerne principalement le secteur des produits et services de diagnostiques pharmaceutiques.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu du fait que les entreprises ne sont pas présentes sur les mêmes marchés ou sur des marchés verticalement liés.







Valeurs associées NEXTSTAGE 105,00 EUR Euronext Paris 0,00%