NextStage : croissance de l’ANR grâce à l'activité dynamique du portefeuille

(AOF) - NextStage a réalisé en 2021 un résultat net part du groupe de 25,4 millions d'euros après une perte de 39,7 millions au 31 décembre 2020. Le résultat opérationnel s’établit à 25,9 millions contre -39,1 millions un an plus tôt. L'Actif Net Réévalué (ANR) de la société d’investissement s'élève à 243,3 millions au 31 décembre 2021, réparti entre 222,6 millions de valorisation des 18 participations (91,5% de l'ANR) et 20,8 millions de trésorerie nette.

L'ANR a connu une croissance annuelle de 10,7% et de +5,7% en séquentiel (par rapport au 30 juin 2021). L'ANR par action ordinaire augmente de 11,9% à 116,27 euros contre 103,85 euros au 31 décembre 2020 et de 5,8% contre 109,89 euros au 30 juin 2021.

Le chiffre d'affaires moyen pondéré du portefeuille de NextStage s'établit en croissance de 23,9% au 31 décembre 2021.

Le TRI brut s'élève à 8,42% au 31 décembre 2021 pour une maturité moyenne du portefeuille de 3,7 ans.

NextStage a assuré que son portefeuille était bien positionné pour bénéficier pleinement du rebond de l'activité en particulier sur le marché Tourisme et Loisirs. Celui-ci a une très faible exposition directe à la Russie et à l'Ukraine, NextStage reste néanmoins vigilant par rapport à l'impact sur l'économie mondiale et à ses répercussions possibles sur les performances et valorisations du portefeuille, et demeure agile par rapport aux opportunités qui pourraient émerger.

