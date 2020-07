NextStage AM renforce son équipe dirigeante avec la nomination de trois nouveaux Associés

NextStage AM, l'un des pionniers et leaders du capital développement en France annonce la nomination d'Aloys de Fontaines, Julien Potier et Michaël Strauss-Kahn au poste d'Associé de NextStage AM.

Ces trois nominations s'inscrivent dans un contexte de croissance et de développement pour NextStage AM et ses participations. Après une année 2019 particulièrement riche en opérations (plus de 13 investissements et réinvestissements non cotés), le lancement de plusieurs véhicules (FCPR NextStage Rendement II, FPCI NextStage Capital Entrepreneur, intégration du PER au sein de NextStage Croissance) les nominations d'Aloys de Fontaines, Julien Potier et Michaël Strauss-Kahn vont permettre de renforcer l'équipe de talents de la société de gestion et de répondre aux besoins importants d'accompagnement des investissements en fonds propres auprès des sociétés de taille moyenne, innovantes et de croissance sélectionnées par NextStage AM.

Les nouveaux Associés Aloys de Fontaines, Julien Potier et Michaël Strauss-Kahn rejoignent à cet effet les associés historiques de NextStage AM, dont : Grégoire Sentilhes, Président et fondateur, Jean-David Haas, Directeur Général et co-fondateur, Nicolas de Saint-Etienne, Responsable de l'activité Non-Coté, et Vincent Bazi, Responsable de l'activité Coté.

Grégoire Sentilhes, Président et fondateur de NextStage AM a déclaré : « Les nominations d'Aloys, Julien et Michaël qui ont rejoint NextStage AM, respectivement en 2008, 2011, et 2009 constituent la suite logique de leur engagement au sein de la société. Sur les 10 dernières années ils ont démontré leur talent et leur capacité à développer le portefeuille de NextStage AM tout en appuyant les entrepreneurs dans leur création de valeur. Cet accompagnement des entrepreneurs est capital, aussi bien dans les moments les plus compliqués, comme ce fut le cas pendant la crise du Covid-19, que pour les aider à grandir à l'échelle du monde et devenir les champions de leurs marchés. »

« En devenant associés, ils s'inscrivent pleinement dans le futur « next stage » de NextStage AM dont ils sont partie prenante depuis plus de 10 ans, avec un esprit d'équipe aussi rare que remarquable. Ces nominations concrétisent également la volonté de NextStage AM de faire grandir ses talents et de faire confiance à ceux qui ont permis à la société de devenir un acteur majeur du capital développement. » a ajouté Jean-David Haas, Directeur Général et co-fondateur.



Biographies :

Aloys de Fontaines :

Aloys a rejoint NextStage AM en juin 2008 à l'occasion du déploiement de son deuxième véhicule institutionnel. Il a depuis accompagné une vingtaine d'entrepreneurs dans leur stratégie de développement, d'intégration de l'innovation (modèles SaaS, plateformes...), et de croissance externe avec près de 30 opérations de build-up réalisées. Il a notamment pu, dans ce cadre, développer une expertise sur les segments de la sécurité et ses enjeux technologiques, de l'industrie financière et l'épargne digitale, ainsi que de l'immobilier et ses nouveaux usages.

Aloys est membre du comité de surveillance du groupe Lease Protect, de Drouot Digital, de Linxea, du groupe Soléo, ainsi que de Coorpacademy.

Auparavant, Aloys avait travaillé chez JP Morgan à Paris en Fusions & Acquisitions sur le segment des entreprises familiales ; ainsi que chez Oddo Securities en tant qu'analyste financier Mid-Cap sur le secteur TMT.

Aloys est diplômé de l'EM Lyon.

Julien Potier :

Julien a rejoint NextStage AM en janvier 2011. Il a depuis accompagné une vingtaine d'entrepreneurs dans leur stratégie de scale-up, notamment via la réalisation de plus de 30 build-up, l'intégration de l'innovation dans leur business model ou encore l'enrichissement de leur offre (upsell, branding). Il a développé une expertise sur les segments du SaaS BtoB (e.g. Oodrive) et des modèles de plateformes digitales (e.g. Attestation Légale), du tourisme/loisir (e.g. Dream Yacht Charter/Arkose), de la croissance verte (e.g. Greenflex) et de l'industrie innovante (e.g. First STPI). Il a par ailleurs étroitement accompagné plusieurs sociétés à l'international dans leur déploiement dans une dizaine de pays en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

Avant de rejoindre NextStage AM, Julien a travaillé 3 1/2 ans chez Merrill Lynch en M&A FIG à Londres. Auparavant, il avait travaillé chez EY puis à la direction financière et stratégique du groupe AXA.

Julien est ancien élève de l'EDHEC Lille et est diplômé d'un MSc International Business de Maastricht Universiteit.

Michaël Strauss-Kahn :

Michaël a rejoint NextStage AM en mai 2009. Il a depuis accompagné une vingtaine d'entrepreneurs sur des projets de développement variés. Que ce soit au côté de plateformes internationales (Trace, SteelShedSolutions...), d'experts technologiques (Yseop, Kxen...), ou de champions aux modèles disruptifs (Acorus, Cap Cinéma...), il a pu développer une expertise transversale sur des sujets allant de l'intégration d'offres de plateforme/marketplace/SaaS, à la mise en place de stratégies de build-up, de marque, de go to market online/offline et d'engagement des équipes (RSE, entreprise libérée...). Il a également réalisé plusieurs cessions industrielles avec des acteurs internationaux et affectionne particulièrement les sujets cross-border France - USA - Afrique.

Avant de rejoindre NextStage AM, Michaël a travaillé en conseil et en finance chez Booz Allen Hamilton, puis chez Calyon Financial à Chicago et enfin chez Lazard. Il est ancien élève d'Audencia et de l'University of Cincinnati.

A propos de NextStage AM :

Société de gestion indépendante basée à Paris, agréée par l'AMF en 2002, NextStage AM qui a levé plus de 737 M

euros (au 30/09/2019) est l'un des pionniers et leaders du capital développement. NextStage AM investit dans un

nombre limité d'Entreprises de Taille Moyenne (64 en portefeuille au 30/09/2019), françaises et européennes,

innovantes, auxquelles elle apporte une expertise entrepreneuriale d'investisseur et une expérience

opérationnelle et internationale forte. NextStage AM accompagne dans la durée ces Entreprises de Taille Moyenne

(ETM), non cotées et cotées sur Alternext et Euronext B et C. Elle leur donne les moyens d'accélérer leur

développement et leur capacité d'innovation pour devenir les « Championnes » de leurs marchés, tant en France

qu'à l'international, par croissance organique et/ou externe.

