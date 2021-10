NextStage AM nomme un Directeur des Investissements cotés

(AOF) - NextStage AM annonce la nomination de Florent Saint Léger en tant que Directeur des Investissements cotés. Florent Saint Léger supervisera l’ensemble du portefeuille coté de NextStage AM et rapportera directement à Jean-David Haas, Directeur général et Cofondateur du gestionnaire d'actifs.

L'arrivée de Florent Saint Léger doit permettre à NextStage AM de continuer à tirer parti des opportunités d'investissement offertes par le marché grâce à sa grande expérience sur le secteur des Smalls & Mids.

Florent Saint Léger, 48 ans, est diplômé de l'Institut Supérieur de Gestion en 1997. Après avoir travaillé pour le cabinet d'analyse financière indépendant Associés en Finance, il se consacre à partir de 2005 à l'analyse financière et à l'investissement sur le segment des PME et ETI cotées.

Florent Saint Léger a créé sa propre société de conseil en investissements financiers, Saint Léger Capital, en 2013 pour accompagner les investisseurs dans leur stratégie d'investissement dans les PME et PMI cotées. Il a conseillé notamment des fonds d'investissement et des entrepreneurs dans leur stratégie d'investissement sur les PME cotées.