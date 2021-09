NextStage AM investit dans Finacca

Grâce à cette opération, à laquelle participe le management composé des principaux cadres, et qui s'articule autour de Bruno Florand - Directeur Général -, Finacca va accélérer son développement en créant de nouveaux produits tout en continuant à bouleverser le marché de la recherche d'informations à valeur ajoutée.

(AOF) - NextStage AM annonce le cinquième investissement de son véhicule FPCI NextStage Championnes III lancé en novembre 2020, en s’associant aux équipes emmenées par Bruno Florand, Directeur Général du Groupe Finacca, l’un des leaders de l’ingénierie de la donnée et de la gestion du risque client pour les services financiers.

