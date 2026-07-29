NextEra et Brookfield prévoient de développer un campus de centres de données de 100 milliards de dollars sur un site d'enrichissement d'uranium au Kentucky

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions aux paragraphes 3 à 13) par Vallari Srivastava

Un consortium regroupant NextEra Energy

NEE.N et Brookfield BAM.N prévoit de développer un campus de centres de données de 100 milliards de dollars sur un ancien site d'enrichissement d'uranium à Paducah, dans le Kentucky, ont annoncé mercredi ces entreprises.

La forte hausse de la demande en électricité aux États-Unis stimule les investissements dans les centres de données dédiés à l'intelligence artificielle et dans d'autres technologies qui mettent à rude épreuve un réseau électrique américain vieillissant.

Ce consortium regroupe Brookfield, NextEra Energy, Big Rivers Electric Power Corporation, Jackson Purchase Energy Cooperative et Paducah Power System.

NextEra, le plus grand fournisseur d’énergie des États-Unis, fournirait 2 gigawatts d’électricité produite à partir de gaz naturel et 2,6 GW de capacité de stockage par batterie pour alimenter le centre de données, tandis que Brookfield serait propriétaire et exploitant du campus de 1,8 GW, ont précisé les entreprises.

Un gigawatt permet d’alimenter environ 750 000 foyers.

NextEra Energy ajoutera progressivement des ressources de production d’électricité à mesure que le campus prendra de l’ampleur, garantissant ainsi que les besoins croissants du centre de données en énergie soient satisfaits par de nouvelles sources d’approvisionnement.

Le campus serait situé sur le site de Paducah du ministère de l’Énergie, construit dans les années 1950 pour produire de l’uranium enrichi, initialement destiné aux armes nucléaires. L’installation a ensuite produit de l’uranium enrichi pour des réacteurs nucléaires avant de fermer ses portes en 2013.

En raison de ses activités passées, le site dispose déjà d’une capacité de transport d’électricité, d’un approvisionnement en eau, d’un réseau de fibre optique et d’autres infrastructures susceptibles d’accélérer le développement, ont indiqué les entreprises.

Le projet devrait être achevé d’ici 2032.

NextEra a déclaré que le projet répondait à l’« engagement de protection des contribuables » de l’administration Trump, qui vise à garantir que les entreprises construisant et utilisant des centres de données paient des tarifs supérieurs à la normale afin que les coûts ne soient pas répercutés sur les ménages moyens.

Le projet est soumis à la négociation et à l'exécution de documents définitifs.