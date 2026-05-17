NextEra envisagerait de proposer environ 76 dollars par action pour racheter Dominion, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction d'une erreur dans le premier paragraphe)

La société d'électricité américaine NextEra Energy NEE.N est en pourparlers concernant une opération principalement en actions visant Dominion Energy

D.N , qui valoriserait le petit service public basé en Virginie à environ 76 dollars (XX,XX euros) par action, soit environ 66 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, a rapporté dimanche Bloomberg News.

NextEra échangerait environ 0,8 action de son propre titre contre chaque action en circulation de Dominion, dans le cadre d'une opération qui pourrait être annoncée dès lundi, ajoute le rapport de Bloomberg.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.