NextEra Energy et Google Cloud étendent leur accord pour ajouter des capacités aux États-Unis

NextEra Energy NEE.N a déclaré lundi qu'elle avait élargi son partenariat avec Google Cloud pour augmenter la capacité des centres de données de plusieurs gigawatts et renforcer l'infrastructure énergétique à travers les États-Unis.

Les actions de la société étaient en hausse de 2,3 % dans leséchanges avant bourse.

L'accord intervient alors que la demande d'électricité aux États-Unis augmente en raison de l'adoption rapide de l'IA, ce qui incite les entreprises de cloud et les services publics à obtenir des terrains, des connexions au réseau et une nouvelle génération pour soutenir les charges des grands centres de données.