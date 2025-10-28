 Aller au contenu principal
NextEra dépasse ses estimations de bénéfices trimestriels grâce à la force des énergies renouvelables et à une demande d'électricité soutenue
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 13:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualise les actions et ajoute des détails aux paragraphes 3, 6 à 11)

NextEra Energy NEE.N a battu les estimations de Wall Street pour le bénéfice ajusté du troisième trimestre mardi, aidé par la force de son unité d'énergies renouvelables dans le cadre d'une demande accrue des centres de données alimentant le boom de l'intelligence artificielle.

Selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie, la consommation d'électricité devrait atteindre des niveaux record en 2025 et 2026, sous l'effet d'une augmentation de la demande des centres de données nécessaires au fonctionnement des technologies d'intelligence artificielle.

Les actions de la société étaient en hausse de 2,2 % dans les échanges avant bourse.

Florida Power & Light (FPL), le service public réglementé de la société, a affiché un bénéfice net de 1,46 milliard de dollars, en hausse de 13,2 % par rapport à l'année précédente.

NextEra Energy Resources (NEER), qui est la branche renouvelable de NextEra, a ajouté environ 3 gigawatts (GW) de nouvelles énergies renouvelables et de stockage à son carnet de commandes au cours du trimestre. Le carnet de commandes total de l'unité s'élève désormais à environ 30 GW.

NEER a déclaré un bénéfice net de 1,28 milliard de dollars au troisième trimestre, contre 1,22 milliard de dollars un an plus tôt.

Lundi, NextEra et Google GOOGL.O ont conclu un accord pour redémarrer la centrale nucléaire Duane Arnold dans l'Iowa, fermée il y a cinq ans.

Source fiable d'énergie constante et neutre en carbone, l'énergie nucléaire gagne du terrain aux États-Unis après des décennies de stagnation, en raison des besoins croissants de l'industrie technologique en grandes quantités d'électricité pour alimenter l'IA.

En septembre, l'autorité de régulation nucléaire américaine a également approuvé le renouvellement de la licence de deux unités de la centrale Point Beach de NextEra dans le Wisconsin pour une durée supplémentaire de 20 ans.

NextEra a déclaré un chiffre d'affaires trimestriel de 7,97 milliards de dollars, contre 7,57 milliards de dollars au cours du trimestre précédent.

La société a gagné 1,13 $ par action sur une base ajustée, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 1,02 $, selon les données compilées par LSEG.

