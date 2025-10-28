NextEra dépasse ses estimations de bénéfices grâce à la vigueur du segment des énergies renouvelables et à la demande d'électricité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions et de détails)

NextEra Energy NEE.N a battu les estimations de Wall Street pour le bénéfice ajusté du troisième trimestre mardi, aidé par la vigueur de son unité d'énergies renouvelables et l'augmentation de la demande d'électricité.

La consommation d'électricité devrait atteindre des sommets records en 2025 et 2026, en raison d'une augmentation de la demande des centres de données nécessaires pour faire fonctionner les technologies d'intelligence artificielle, selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie (U.S. Energy Information Administration).

Les actions de la société étaient en hausse de 2,4 % lors des échanges de pré-ouverture.

Florida Power & Light (FPL), le service public réglementé de la société, a affiché un bénéfice net de 1,46 milliard de dollars, en hausse de 13,2 % par rapport à l'année précédente.

NextEra Energy Resources (NEER), qui est la branche de NextEra dédiée aux énergies renouvelables, a ajouté environ 3 gigawatts (GW) de nouvelles énergies renouvelables et de stockage à son carnet de commandes au cours du trimestre. Le carnet de commandes total de l'unité s'élève désormais à environ 30 GW.

La société a gagné 1,13 $ par action sur une base ajustée, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 1,02 $ par action, selon les données compilées par LSEG.