NextEra dépasse les attentes en matière de bénéfice trimestriel alors que la demande d'électricité aux États-Unis s'envole

NextEra Energy NEE.N a étroitement battu les estimations de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre mardi, aidée par une croissance régulière de son service public réglementé de Floride et une année record pour les énergies renouvelables et les ajouts de stockage de batteries, alors que la demande d'électricité augmente à travers les États-Unis.

Les services publics et les producteurs d'électricité bénéficient de l'augmentation de la demande d'électricité liée à l'intelligence artificielle, aux centres de données et à une électrification plus large, même si l'incertitude politique assombrit les perspectives pour les incitations à l'énergie propre.

Selon l'Energy Information Administration, la consommation d'électricité aux États-Unis devrait atteindre des sommets en 2026, à mesure que les centres de données pour l'intelligence artificielle et les crypto-monnaies se développent et que les foyers et les entreprises remplacent de plus en plus les combustibles fossiles par de l'électricité pour le chauffage et le transport.

Florida Power & Light, le service public réglementé de l'entreprise, a enregistré un bénéfice net de 958 millions de dollars, en hausse de 13,4 % par rapport à l'année précédente, grâce à des investissements en capital plus élevés.

NextEra Energy Resources, la branche énergie renouvelable de la société, a ajouté environ 13,5 gigawatts de projets de nouvelle génération et de stockage de batteries à son carnet de commandes en 2025, dont 3,6 GW depuis l'appel du troisième trimestre en octobre de l'année dernière.

Le carnet de commandes total de l'unité s'élève désormais à environ 30 GW, ce qui reflète la forte demande des grandes entreprises clientes à la recherche d'une alimentation électrique à long terme.

Le segment a enregistré un bénéfice net de 545 millions de dollars au quatrième trimestre, contre une perte de 442 millions de dollars il y a un an.

NextEra, l'un des plus grands producteurs d'énergie renouvelable au monde, a réaffirmé ses prévisions de bénéfices ajustés pour 2026, qui devraient se situer entre 3,92 et 4,02 dollars par action.

Elle a également déclaré qu'elle s'attendait à une croissance des bénéfices ajustés à un taux annuel de 8 % ou plus jusqu'en 2032, tout en visant une croissance des dividendes d'environ 10 % par an jusqu'en 2026.

La société a gagné 54 cents par action sur une base ajustée pour le trimestre clos le 31 décembre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 53 cents par action, selon les données compilées par LSEG.