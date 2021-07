Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nextedia : prise de participation dans Mavericx Cercle Finance • 14/07/2021 à 08:00









(CercleFinance.com) - Nextedia annonce sa prise de participation minoritaire dans la société Mavericx, localisée à Versoix dans le canton de Genève en Suisse, opération qui 'élargit son savoir-faire sur des technologies leaders avec une volonté d'expansion en Europe'. 'Ce rapprochement renforce notamment l'expertise du groupe sur le cloud et sur le marché du CRM, avec la solution mondiale Salesforce. Il présente, de plus, l'intérêt d'augmenter la couverture géographique de son offre', explique-t-il. Le protocole d'accord permet à Nextedia d'atteindre un contrôle majoritaire à terme. L'activité de Mavericx sera intégrée à la division Almavia CX. Nextedia se donne pour objectif le recrutement de 30 consultants et experts avant 2025.

Valeurs associées NEXTEDIA Euronext Paris 0.00%