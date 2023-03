Nextedia améliore son résultat net 2022 de 51,2%

AOF - EN SAVOIR PLUS

Côté perspectives, l'entreprise a indiqué qu'en complément d'une croissance organique soutenue, ses futures acquisitions doivent lui permettre d'atteindre les objectifs de son plan Ambitions 2025 et notamment un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros à cette date.

En dépit d'un environnement marqué par la hausse des taux et des incertitudes géopolitiques, le groupe est parvenu à accroître son activité sur ses deux marchés phares, la cybersécurité et l'expérience client.

(AOF) - Nextedia, spécialisé sur les domaines de la cybersécurité, du cloud, du digital workspace et de l'expérience client, a fait état de ses résultats annuels 2022. Le résultat net, qui s'établit à 2,8 millions d'euros, s'est amélioré de 51,2%. L'Ebitda s'élève à hauteur de 3,5 millions d'euros, en croissance de 2,5%. Le résultat d'exploitation a atteint 3,4 millions d'euros, en croissance de 3,7%, permettant de faire ressortir une marge opérationnelle stable de 6,5%. Quant au chiffre d'affaires consolidé, celui-ci ressort à 53,2 millions d'euros, en hausse de 5,9%.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.