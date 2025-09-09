NextDecade donne le feu vert au train 4 du projet Rio Grande LNG

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le producteur américain de gaz naturel liquéfié NextDecade NEXT.O a déclaré mardi qu'il était parvenu à une décision finale d'investissement positive pour la quatrième usine de liquéfaction, connue sous le nom de train, de son projet d'exportation Rio Grande au Texas.

Les actions de la société ont augmenté de près de 2 % dans les échanges prolongés.

Cette annonce marque la quatrième décision finale d'investissement positive pour un projet de développement de GNL aux États-Unis, le plus grand exportateur mondial de ce combustible super réfrigéré.

Les promoteurs de projets de GNL atteignent généralement la décision finale d'investissement une fois qu'ils ont conclu suffisamment d'accords d'approvisionnement pour obtenir le financement nécessaire à la construction.

NextDecade a signé de nombreux contrats de GNL à partir de l'installation de Brownsville, au Texas, qui est en cours de construction et a une capacité potentielle d'environ 48 millions de tonnes par an, afin de renforcer sa position sur le marché international.