NextDC suspend les projets non contractuels après les déboires de son centre de données en Australie

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* “Gagner le soutien de la communauté est désormais la priorité absolue de NextDC”, déclare son directeur général

* Goodman Group et Digital Realty affirment vouloir collaborer avec NextDC, sans chercher à en prendre le contrôle

par Christine Chen

L'opérateur australien de centres de données NextDC NXT.AX a annoncé lundi qu'il suspendrait tous ses projets ne faisant pas l'objet d'un contrat avec des clients, à la suite d'un revers majeur sur une installation à Melbourne, alors que deux de ses principaux concurrents finalisaient l'acquisition d'une participation de 715 millions de dollars australiens (492 millions de dollars) dans la société.

La suspension des travaux d’extension de son centre de données phare M3 à Melbourne, due à des retards dans l’alimentation électrique et à une levée de boucliers de la population, a contraint l’entreprise à revoir à la baisse ses prévisions de bénéfice le mois dernier , provoquant une chute de 42% du cours de son action.

La décision de suspendre les projets non encore signés à la suite du retard pris à Melbourne constitue un nouveau coup dur pour NextDC, qui était présentée comme le promoteur de centres de données le plus prolifique d’Australie.

“Ces deux dernières semaines (I), je ne m’attendais certainement pas à me retrouver dans la situation actuelle, où nous devons faire face à certains retards”, a déclaré Craig Scroggie, directeur général de NextDC, lors de la conférence UBS Australasia.

“Cela reflète malheureusement sans doute le contexte mondial en matière d’engagement, d’acceptation sociale et de perception du public vis-à-vis de l’intelligence artificielle, dont les centres de données sont l’incarnation physique.”

M. Scroggie a expliqué que le retard du projet M3 signifiait que la priorité absolue était désormais d’obtenir le soutien de la communauté pour ce projet et que “tout ce qui ne s’accompagnait pas d’un contrat client et d’un engagement client que nous devons absolument honorer n’est désormais plus une priorité”.

Il n’a pas précisé combien de projets seraient suspendus. Selon son rapport annuel 2026, l’entreprise comptait 11 centres en cours de développement ou en phase de planification.

“Ce travail ne pourra reprendre tant que nous n’aurons pas clairement fait savoir que nous avons résolu ce problème, que nous avons gagné la confiance de tous ceux qui nous ont soutenus, et c’est alors que nous nous remettrons au travail.”

Les concurrents de NextDC, Goodman Group GMG.AX et son partenaire coté à la Bourse de New York, Digital Realty DLR.N , ont acquis la semaine dernière une participation de 9.9% dans la société, à la suite de la chute du cours de l’action.

“Quand on est confronté à une difficulté comme celle que nous avons connue ces deux dernières semaines, cela ne me surprend pas vraiment que les gens… regardent la situation et se disent que le moment est peut-être venu”, a déclaré M. Scroggie.

Goodman et Digital Realty ont indiqué qu’ils n’avaient pour l’instant pas l’intention de lancer une offre publique d’achat, mais qu’ils se réservaient le droit de le faire. Ils ont ajouté qu’ils “se réjouissaient à l’idée d’une éventuelle collaboration avec le conseil d’administration et la direction de NextDC afin de déterminer les moyens et les modalités par lesquels les parties pourraient contribuer à relever les défis auxquels la société est confrontée”.

À la suite de cette vague d’achats, le cours de l’action NextDC a regagné le terrain perdu suite à la révision à la baisse du bénéfice.

(1 dollar américain = 1,4520 dollar australien)