Nextchem, filiale de Maire, va acquérir des technologies liées au GNL auprès de Chart Industries pour 220 millions de dollars

Le groupe d'ingénierie italien Maire MTCM.MI a annoncé dimanche que sa filiale Nextchem allait acquérir des technologies de liquéfaction du gaz naturel auprès de Chart Industries, une filiale de la société américaine Baker Hughes BKR.O , pour un montant de 220 millions de dollars.
Voici quelques détails:
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Nextchem acquerra les technologies de traitement du GNL à petite échelle et les technologies de pré-refroidissement intégrées à réfrigérant mixte unique de taille moyenne de Chart Industries, ainsi que la propriété intellectuelle associée et plus de 90 brevets
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Maire prévoit que l’activité de concession de licences générera un Ebitda d’au moins 25 millions de dollars en 2027, et a déclaré que cette acquisition aurait un effet relutif sur sa marge Ebitda
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Dans le cadre de cette transaction, Nextchem conclura un contrat de fourniture de "cold boxes" d’une durée de 10 ans avec Chart Industries et proposera à ses clients une plateforme GNL intégrée comprenant l’octroi de licences de procédés, des services d’ingénierie et la fourniture d’équipements clés
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La conclusion de l’accord avec Chart Industries est prévue d’ici la fin de l’année ou début janvier 2027
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Cette acquisition fait suite à un protocole d’accord signé en février entre Tecnimont, filiale de Maire, et Baker Hughes concernant des initiatives dans le domaine du GNL. Tecnimont a par la suite remporté en août des contrats d’une valeur de 110 millions d’euros (121,23 millions de dollars) pour des projets liés au gaz et au GNL en Amérique du Sud et en Asie
(1 dollar = 0,9074 euro)(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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