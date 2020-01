Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Next : revoit à la hausse ses attentes pour l'exercice Cercle Finance • 03/01/2020 à 12:15









(CercleFinance.com) - Le détaillant de vêtements britannique Next annonce avoir relevé ses prévisions de bénéfices pour l'année, après des ventes record pour la période de Noël. La firme précise ainsi attendre un bénéfice avant impôts de 727 millions de livres pour l'année complète se terminant en janvier 2020. Jusque-là, le groupe anticipait 725 millions de livres. Ce nouvel objectif représente une augmentation de 0,6% par rapport à l'année dernière. Les ventes pour la période de Noël (27 octobre au 28 décembre) ont par ailleurs augmenté de 5,2%, soit 1,1% de mieux que les prévisions du groupe. Pour l'ensemble de l'année, le détaillant table sur une croissance des ventes de 3,9%, 0,3% de plus que les prévisions d'octobre.

Valeurs associées NEXT LSE -0.57%