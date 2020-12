Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Next Private relève à 5,35 euros le prix de son offre sur Altice Europe Reuters • 16/12/2020 à 08:37









PARIS, 16 décembre (Reuters) - Next Private, holding personnelle de l'homme d'affaires Patrick Drahi, a annoncé mercredi avoir relevé à 5,35 euros le prix de son offre sur Altice Europe ATCA.AS . Patrick Draghi, fondateur d'Altice Europe qui détient notamment SFR et BFM TV, avait annoncé en septembre une offre de rachat sur l'ensemble de son groupe au prix de 4,11 euros par action. (Jean-Stéphane Brosse et Blandine Hénault)

Valeurs associées ALTICE EUROPE Euronext Amsterdam +23.29%