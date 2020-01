Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Next : le titre résiste bien suite à une analyse positive Cercle Finance • 06/01/2020 à 18:15









(CercleFinance.com) - Le titre a bien résisté à la Bourse de Londres alors que l'indice FTSE a perdu près de 0,6%. La valeur a profité de la recommandation positive d'UBS. Le bureau d'analyses maintient en effet sa recommandation ' achat ' sur le détaillant britannique de vêtements Next, qui a relevé la semaine dernière ses prévisions de bénéfices pour l'année entière après la forte hausse des ventes de Noël. UBS a un objectif de cours de 7 200 pence. Dans une note aux clients, le bureau d'analyses souligne que les ventes de Noël ont dépassé les attentes, mais indique également que les prévisions de l'entreprise sont toujours 'légèrement prudentes'. ' La croissance des ventes au cours de la période de Noël est supérieure aux prévisions d'UBS et de Next, mais la prévision de bénéfice 2020/2021 pour l'année entière semble prudente avant les directives fiscales', indique le bureau d'analyses.

