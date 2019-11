NEXSTAGE : augmentation de 8,4 % de l'actif net réévalué au 30 septembre

Après prise en compte des deux investissements réalisés (Yseop pour 7,2 millions d'euros en juillet et Port Adhoc pour 8 millions d'euros en octobre), des réinvestissements (4,4 millions d'euros sur Bagatelle, 1 million d'euros sur Oodrive et 1,1 million d'euros sur LinXea sur le troisième trimestre, 0,9 million d'euros sur Locamod en octobre 2019), le montant total investi s'élève à 46 millions d'euros à fin octobre 2019.

(AOF) - L'actif net réévalué de NextStage au 30 septembre 2019 s'élève à 245,3 millions d'euros, en hausse de 8,4 %. NextStage a investi près de 22 millions d'euros sur le troisième trimestre 2019, soit presque autant que sur l'ensemble du premier semestre de l'exercice (c. 23 millions d'euros).

