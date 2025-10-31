Nexperia suspend les livraisons de plaquettes à l'usine d'assemblage chinoise, selon une lettre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Che Pan et Wen-Yee Lee

Le fabricant de puces néerlandais Nexperia a suspendu les livraisons de plaquettes à son usine d'assemblage chinoise, selon une lettre adressée à ses clients et consultée par Reuters, une décision qui pourrait aggraver la pénurie d'approvisionnement qui préoccupe les constructeurs automobiles du monde entier.

La lettre, datée du 29 octobre et signée par Stefan Tilger, directeur général par intérim de Nexperia, indique que la société a imposé la suspension le 26 octobre, citant "une conséquence directe de l'incapacité récente de la direction locale à se conformer aux conditions de paiement contractuelles convenues".

Nexperia, Nexperia China et le propriétaire chinois de la société, Wingtech Technology 600745.SS , n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.