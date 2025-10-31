 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 144,46
-0,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nexperia suspend les livraisons de plaquettes à l'usine d'assemblage chinoise, selon une lettre
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 08:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Che Pan et Wen-Yee Lee

Le fabricant de puces néerlandais Nexperia a suspendu les livraisons de plaquettes à son usine d'assemblage chinoise, selon une lettre adressée à ses clients et consultée par Reuters, une décision qui pourrait aggraver la pénurie d'approvisionnement qui préoccupe les constructeurs automobiles du monde entier.

La lettre, datée du 29 octobre et signée par Stefan Tilger, directeur général par intérim de Nexperia, indique que la société a imposé la suspension le 26 octobre, citant "une conséquence directe de l'incapacité récente de la direction locale à se conformer aux conditions de paiement contractuelles convenues".

Nexperia, Nexperia China et le propriétaire chinois de la société, Wingtech Technology 600745.SS , n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank