Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexity : vise une forte hausse du résultat opérationnel Cercle Finance • 24/02/2021 à 18:02









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires 2020 s'établit à 4.855 millions d'euros, en croissance de 356 millions d'euros (+7,9% par rapport à 2019). L'EBITDA atteint 550 millions d'euros à fin 2020 (contre 573 millions d'euros en 2019), soit un taux de marge de 11,3% (-1,4 point par rapport à 2019). Le résultat opérationnel courant s'élève à 285 millions d'euros, contre 353 millions d'euros au 31 décembre 2019. Le résultat net part du Groupe ressort à 118 millions d'euros contre 161 millions d'euros. La direction s'attend pour 2021 à un chiffre d'affaires au moins équivalent à 2020 à périmètre constant, un résultat opérationnel courant attendu en forte augmentation, à au moins 350 millions d'euros, soit un taux de marge supérieur à 7% en 2021.

Valeurs associées NEXITY Euronext Paris +0.78%