Nexity : Véronique Bédague est nommée PDG

(AOF) - Sur proposition de son Président Alain Dinin, le Conseil d’Administration de Nexity a décidé à l’unanimité, dans sa séance du 15 décembre 2022, de réunir les fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur général. Il a nommé Véronique Bédague, Directrice générale depuis 2021, en qualité de Présidente-Directrice générale à compter du 1er janvier 2023, et a attribué à Alain Dinin le titre de Président d’honneur. Celui-ci pourra siéger au Conseil en cette qualité.

" Actionnaire long terme et représentant de l'action de concert (représentant 20,5% du capital de Nexity), Alain Dinin continuera, avec l'ensemble des actionnaires, à soutenir les ambitions du Groupe exprimées dans son plan stratégique " Imagine 2026 ", a précisé le promoteur immobilier.

Commentant cette décision, Alain Dinin a déclaré : " Cette passation de pouvoir est la dernière étape d'un parcours que j'avais tracé dès 2017. Mon retour en fonction, en 2020, nous a donné le temps de choisir la meilleure personne pour me succéder et le choix de Véronique Bédague s'est imposé naturellement. (…) Notre nouveau plan stratégique 2023-2026 prendra effet le 1er janvier 2023, il était donc cohérent que je transmette à Véronique Bédague, à cette date, et en confiance, la totalité des fonctions de ce groupe que j'ai eu tant de plaisir à piloter et que je continuerai à accompagner sur les prochaines années. "

Points clés

- Premier promoteur français immobilier intégré ;

- Chiffre d’affaires de 4,6 Mds€ recentré sur la promotion résidentielle pour 70 % et d’entreprises, pour 12 %, et diversifié dans les services d’administration (18%) ;

- Modèle d'affaires d’opérateur immobilier intégré, unique en France :

- faible intensité en capital, équilibre des activités entre cycles courts, moyens et longs, mutualisation des coûts fixes à moins de 10 % du chiffre d'affaires,

- diversifié dans la régénération urbaine, les services aux particuliers et entreprises et les résidences gérées, d'où des offres intégrées promotion/services;

- Capital éclaté, les principaux actionnaires étant Alain Dinin et les managers de Nexity (11,4 % des actions) agissant de concert avec Crédit Mutuel Arkéa (5,3 %) et AG2RLa Mondiale (5 %), devant Prédica (6,4 %) et les salariés (3,6 %), Alain Dinin présidant le conseil d’administration de 14 membres et Véronique Bédague assurant la direction générale ;

- Situation financière solide avec une dette nette de 798 M€ Ms€ à fin juin, avec effet de levier de 2,3 et 1,7 Md€ de disponibilités.

Enjeux

- Plan stratégique Imagine 2026 :

- 20% au moins de part de marché en immobilier résidentiel,

- de chiffre d’affaires supérieur à 6 Mds€ et résultat opérationnel supérieur à 500 M€,

- maîtrise de la dette avec un effet de levier inférieur à 2,5 sur 2022-2026,

- engagement d’un dividende 2,5 € au moins sur 2022-2026 ;

- Stratégie d’innovation :

- fonction « systèmes d’information » orientée vers l’exploitation des opportunités disruptives - cloud public, accords stratégiques dans l’infogérance, l’information...,

- en interne, innovation 360° de mise à disposition des données sur 1 600 start-up de l'immobilier, Intrapreneuriat dans le Startup Studio et concours d'idéation Nex’Idea,

- participation à Smart building alliance, Paris&Co, Impulse Partners, Real Estech…, prises de participations dans des start-up, par FPCI ou directement ;

- Stratégie environnementale « Faire ville durable et responsable » :

- objectif 2030 relevé de réduction de 42 %, vs 2019, des émissions de CO2 par m2 livré,

- végétalisation de toute la promotion immobilière en 2023,

- émissions d’emprunts « verts » ;

- Visibilité dans la promotion avec un carnet de commandes de 6,3 Mds€, soit 2 ans d’activité;

- Capacité à nettement surperformer le marché du logement.

Défis

- Retombées du partenariat avec AG2R La Mondiale dans les résidences senior Domitys (n°1 français, présent en Italie, Belgique et île Maurice) et dans la promotion immobilière ;

- En France, recul de 21 % des ventes de logements neufs sur les neuf 1ers mois dû à l’ inflation sur les matériaux de construction, à la cherté des prix du foncier, à la longueur des délais d’obtention de permis de construire et aux restrictions d’octroi de crédit : plus grande sélectivité dans le lancement des opérations et efficacité des commercialisations multicanal afin de maintenir les marges et la situation financière ;

- Attentisme des clients en immobilier d’entreprise ;

- Après un recul de 4 % du chiffre d’affaires à fin septembre, objectifs 2022 confirmés : en logement, part de marché supérieure à 14 % en France et maintien du taux de marge opérationnelle à 8 %.

En savoir plus sur le secteur Immobilier

Une crise de la demande

Selon les données de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), les chiffres du troisième trimestre 2022 continuent à être alarmants. Les mises en vente de logements collectifs neufs ont chuté de 12,4 % sur un an, à 19.006 unités. Sur les neuf premiers mois de 2022, la baisse atteint 10,2 %, à 72.670 unités.

Les réservations dégringolent elles aussi du fait de l'effondrement des ventes en bloc aux bailleurs sociaux et aux investisseurs institutionnels. Avec la hausse des taux d'intérêt, les investisseurs institutionnels renégocient ou stoppent les opérations. Les primo-accédants sont pénalisés par la hausse des taux et le durcissement du dispositif Pinel rebute certains investisseurs privés.

Du fait de la forte hausse des coûts de construction, la FPI estime qu'une opération autorisée sur six n'est finalement pas réalisée pour des raisons économiques.

Face à cela les prix sont toujours en hausse : les prix de vente des logements collectifs neufs ont augmenté de 5,9 % sur la France entière au troisième trimestre 2022. L'Ile-de-France fait exception, avec un fléchissement de 0,9 %.