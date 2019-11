Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexity : VEFA pour un immeuble de bureaux au Haillan Cercle Finance • 08/11/2019 à 13:14









(CercleFinance.com) - Nexity annonce avoir signé, le 18 septembre, une VEFA (vente en état futur d'achèvement) sur l'immeuble de bureaux Connect'Hive avec MIDI 2i, pour le compte de sa Foncière Aquitaine Poitou-Charentes, filiale de la Caisse d'Épargne Aquitaine Poitou-Charentes. Le programme est situé dans le parc dédié aux bâtiments tertiaires et d'activités Blue Park, au Haillan (Gironde), et sera loué à Actual Invest, entreprise girondine spécialisée dans la transformation digitale.

Valeurs associées NEXITY Euronext Paris -0.98%