Nexity: un concert passe sous les 20% information fournie par Cercle Finance • 25/01/2023 à 13:02

(CercleFinance.com) - Le concert composé de Crédit Mutuel Arkéa et Suravenir, des dirigeants de Crédit Mutuel Arkéa, de La Mondiale et des dirigeants et cadres de Nexity, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 18 janvier, les seuils de 20% du capital et des droits de vote de Nexity.



Le concert détient ainsi 11.146.586 actions Nexity représentant 19,86% du capital et des droits de vote du groupe immobilier. Ce franchissement de seuils résulte de la sortie du concert d'une personne morale détenant 0,44% d'actions.



Cette sortie fait suite à la dissolution de la société New Port, après le rachat de ses titres (rémunérés en actions Nexity détenues), à la réduction de son capital à due concurrence et à la recomposition du concert autour d'Alain Dinin.