Nexity: tente de déborder le niveau des 10 E

(CercleFinance.com) - Nexity tente de renouer avec les 10E avec les 10,37E (seuil de rupture du 13 juin) en ligne de mire. Le prochain objectif sera de tester les 11,36E.



Le débordement de la résistance des 12,56E pourrait permettre d'atteindre le prochain objectif des 13,1E.





Valeurs associées NEXITY 9,95 EUR Euronext Paris +2,26%