Nexity : sous les 9,5E à présent, file vers les 6E ?

(CercleFinance.com) - Nexity s'enfonce comme c'était prévisible sous les 10E, mais également sous les 9,5E à présent.

Depuis la cassure des 11,36E (plancher du 25 octobre 2023) plus aucun support long terme (10 ans) n'est décelable, et la seule référence, c'est désormais le plancher historique des 5,90E de fin octobre 2008.





Valeurs associées NEXITY Euronext Paris -5.59%