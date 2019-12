Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexity : signe un partenariat avec Humanité & Biodiversité Cercle Finance • 19/12/2019 à 10:12









(CercleFinance.com) - Le groupe Nexity annonce ce jour la signature d'un partenariat avec Humanité & Biodiversité, en faveur de la protection de la biodiversité participant à son objectif 2050 'zéro artificialisation nette'. '[Cet engagement] amènera notamment Nexity à lancer un audit sur sa propre empreinte sur l'artificialisation des sols, puis à travailler à un plan d'action pour limiter son impact futur dans ce domaine', indique le groupe.

Valeurs associées NEXITY Euronext Paris -1.70%