Nexity : signature d'un partenariat avec Orange Bank

(CercleFinance.com) - Orange Bank et Nexity Solutions Crédit ont développé une offre pour les futurs acquéreurs d'un bien immobilier. Orange Bank et Nexity Solutions Crédit proposent des solutions pour accélérer et démocratiser, la recherche et l'émission d'un prêt bancaire. Selon Julien Carmona, Directeur général délégué de Nexity : ' Avec Orange Bank, nous avons trouvé un partenaire orienté Clients, avec qui nous avons développé une offre prenant en considération l'ensemble de leurs besoins, et des nouveaux modes de consommation immobilière '. Pour Paul de Leusse, Directeur Général d'Orange Bank : ' S'associer avec des partenaires pour compléter notre offre compte parmi nos axes de développement prioritaires. Ce partenariat nous permet d'enrichir la proposition de valeur que nous souhaitons offrir à nos clients '.

Valeurs associées NEXITY Euronext Paris -0.21%