Nexity : se redresse vers 27,7E, échappe au repli vers 25,2E Cercle Finance • 28/07/2020 à 18:03









(CercleFinance.com) - Nexity se redresse jusque vers 27,7E et invalide le signal baissier suite à la cassure du plancher des 26,8E des 15 et 24 mai. L'incursion vers 26,48E s'apparente à un 'bear trap' et Nexity échappe à une chute vers 25,5E, le plancher du 3 avril puis 24,68E du 17 mars.

Valeurs associées NEXITY Euronext Paris +4.31%