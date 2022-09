Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexity: s'enfonce sous les 21E, pas de support en vue information fournie par Cercle Finance • 23/09/2022 à 10:41









(CercleFinance.com) - Sévère décrochage pour Nexity qui s'enfonce sous les 21E, c'est à dire le plancher estival et annuel du 1er septembre.

Le contexte technique s'est fortement dégradé avec la cassure des 22,5E, le plancher du 30/10/2020 et du 16 février 2013: le titre poursuit sa glissade au sein d'un canal baissier long terme dont la base se situe vers...17E





Valeurs associées NEXITY Euronext Paris -4.28%