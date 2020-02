Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexity : résultats 2019 'supérieurs aux objectifs' Cercle Finance • 25/02/2020 à 18:13









(CercleFinance.com) - Le groupe Nexity annonce ce soir des résultats 2019 'supérieurs aux objectifs', avec notamment un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros, en hausse de +9%, et un EBITDA de 573 millions d'euros (+10%), soit 12,7% de taux de marge. Le résultat net part du groupe avant éléments non courants s'élève pour sa part à 163 millions d'euros, en retrait de -18% par rapport à 2018. S'agissant de ses perspectives, Nexity indique viser pour 2020 une croissance de ses revenus supérieure à +10%, pour un EBITDA également en croissance de +10%, tout comme le résultat opérationnel courant. Enfin, le groupe indique qu'un dividende de 2,70 euros par action sera proposé au titre de 2019.

Valeurs associées NEXITY Euronext Paris +0.05%