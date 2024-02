Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nexity: résultat net quasiment divisé par 10 en 2023 information fournie par Cercle Finance • 28/02/2024 à 18:27









(CercleFinance.com) - Nexity publie un chiffre d'affaires de 4273 ME en 2023, en repli de 9% par rapport à 2022.



Dans le même temps, le résultat opérationnel ressort à 246 ME (-33%) avec un résultat net quasiment divisé par 10, passant de 188 ME en 2022 à 19 ME en 2023.



La société a été fortement pénalisée par la dégradation du marché immobilier et le ralentissement historique de l'investissement privé résidentiel et tertiaire.



Pour 2024, Nexity prévoit un résultat opérationnel positif marquant un point bas financier, tenant compte des plus-values de cessions, des coûts d'ajustement de l'offre à la nouvelle donne de marché et des coûts liés à la réorganisation du Groupepermettant un rebond en 2025.



La société prévoit aussi 'une dette financière nette sensiblement inférieure à celle de fin 2023'.







