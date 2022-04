Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexity: report de la journée investisseurs information fournie par Cercle Finance • 04/04/2022 à 08:00









(CercleFinance.com) - Le groupe immobilier Nexity fait part de sa décision de reporter sa journée investisseurs, initialement prévue le 28 avril, un événement qui 'sera reprogrammé après l'été dans un contexte plus approprié'.



Il justifie sa décision par le 'contexte géopolitique et macroéconomique modifié durablement par la poursuite de la guerre en Ukraine', qui doit donc être pris en compte dans tout exercice de prévision à moyen terme.



Nexity précise néanmoins n'avoir aucune exposition directe à la Russie ou à l'Ukraine et estime que 'son modèle, sa taille, et sa position de leader lui permettent d'affronter le contexte actuel avec sérénité'.





