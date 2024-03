Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nexity : replonge sous les 10E, retrace le plancher des 9,8E information fournie par Cercle Finance • 05/03/2024 à 10:26









(CercleFinance.com) - Nexity suit un schéma assez classique et ricoche sous 10,36E pour replonger sous les 10E et retracer son plancher des 9,8E du 29/02.

Rappel : sous 9,75E, plus aucun support long terme (remontant à 10 ans) n'est décelable, et la seule référence, c'est désormais le plancher historique des 5,90E de fin octobre 2008.





Valeurs associées NEXITY Euronext Paris -2.61%