Nexity: remporte un appel d'offres d'Orange

(CercleFinance.com) - Nexity Property Management (NPM) annonce avoir remporté l'appel d'offres lancé par Orange, pour la gestion immobilière de leurs actifs se situant en Ile-de-France et dans le Sud-Est.



Il s'agit de 4 000 sites représentant près de 2,5 millions de m2 d'espaces.



“Le choix d'Orange s'est porté sur Nexity Property Management (NPM), pour, premièrement, notre maillage territorial, qui permet de couvrir tout le territoire, et donc de répondre aux besoins de grands acteurs nationaux, mais également pour notre connaissance de la gestion immobilière chez les grands utilisateurs comme la SNCF, EDF, ENEDIS, et maintenant Orange” indique le groupe.





