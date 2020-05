Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexity : remonte au contact des 31E Cercle Finance • 07/05/2020 à 17:31









(CercleFinance.com) - Nexity pulvérise la résistance des 29,8E du 31 mars et valide le signal haussier par une remontée au contact des 31E. Au sortir d'un triangle 26,5/29,5E, le premier objectif se situe vers 32,5E puis 33E, l'ex-plancher de mi-juillet 2015. L'objectif suivant serait le comblement du 'gap' des 35,4E du 11 mars.

Valeurs associées NEXITY Euronext Paris +8.12%