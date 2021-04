Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexity : remboursement anticipé des OCEANE 2023 Cercle Finance • 30/04/2021 à 09:12









(CercleFinance.com) - Nexity annonce qu'à la suite de l'offre de rachat des OCEANE 2023 en date du 13 avril, la totalité des OCEANE 2023 en circulation représente moins de 15% du nombre émis initialement, et qu'il va donc procéder au remboursement anticipé de ces OCEANE. La date pour le remboursement anticipé a été fixée au 31 mai, à 64,30 euros majoré des intérêts courus depuis le 1er janvier 2021 jusqu'à la date de remboursement anticipé, soit un prix total de 64,33 euros par OCEANE 2023. Les titulaires d'OCEANE 2023 conservent la faculté d'exercer leur droit à l'attribution d'actions jusqu'au septième jour ouvré (inclus) qui précède la date de remboursement anticipé, soit jusqu'au 19 mai (inclus).

Valeurs associées NEXITY Euronext Paris -2.55%