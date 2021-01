Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexity : rejoint l'association EPE pour l'environnement Cercle Finance • 28/01/2021 à 12:30









(CercleFinance.com) - Eiffage annonce son entrée au sein de l'association française des entreprises pour l'environnement (EPE). Déjà engagé dans l'initiative act4nature depuis 2018, Nexity souhaite en effet accélérer son engagement adopter une démarche systématique de végétalisation de ses nouvelles opérations de promotion. L'objectif étant que 100% des occupants aient un accès à un espace végétalisé (privatif ou commun). 'Nous sommes engagés pour apporter des solutions afin de réduire l'impact carbone de nos activités, lutter contre les îlots de chaleur, l'artificialisation des sols et redonner sa place à la nature en ville. Notre adhésion à l'association française Entreprises pour l'Environnement s'inscrit dans cette démarche', explique Régine Engström, Directrice des partenariats stratégiques et de la RSE.

Valeurs associées NEXITY Euronext Paris -1.17%