NEXITY réduit son dividende et suspend ses objectifs

(AOF) - Nexity a estimé qu'il était trop tôt pour chiffrer l'impact que cette crise aura sur les comptes de Nexity en 2020, la principale inconnue étant constituée par la durée de la période de confinement. Dans l'attente, Nexity a suspendu l'ensemble de ses objectifs et perspectives données au marché. Par ailleurs, le promoteur immobilier a baissé de 26% son dividende 2019 et distribué en 2020, à 2 euros par action.

Pour autant, la situation de trésorerie du groupe demeure très solide, avec, au 31 mars 2020, une trésorerie globale de 767 millions d'euros à laquelle s'ajoutent 555 millions d'euros de lignes de crédit confirmées et non tirées.

Nexity prend sa part au mouvement de solidarité qui s'exprime avec les soignants et victimes de l'épidémie.

Le groupe a ainsi mis à disposition gratuite et immédiate près de 300 logements en résidences étudiantes Studéa au profit des soignants et des publics vulnérables désignés par les pouvoirs publics, et a décidé de faire un don exceptionnel de 3 millions d'euros au bénéfice des associations d'aide aux sans-abris et des fonds de soutien aux personnels soignants.

D'autre part, Nexity a fait le choix de ne recourir au dispositif de chômage partiel que de manière ciblée, pour ses sociétés opérationnelles qui ont fait l'objet de fermetures obligatoires de sites ou de chantiers.

Dans une telle hypothèse, Nexity s'engage à abonder la rémunération des salariés concernés pour assurer un maintien intégral de leur salaire à ses collaborateurs gagnant moins de 3 SMIC.

Par ailleurs, le règlement de la participation et de l'intéressement sera effectué comme prévu au mois de mai.

AOF - EN SAVOIR PLUS