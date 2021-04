Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexity : recrute une DG adjointe et une directrice RSE Cercle Finance • 15/04/2021 à 09:58









(CercleFinance.com) - Nexity annonce que Nadia Ben Salem-Nicolas rejoindra le groupe fin mai en tant que Directrice Générale Adjointe, en charge des finances. Nadia Ben Salem-Nicolas a débuté sa carrière en 2003 en banque d'affaire chez Lazard puis chez Goldman Sachs. En 2015, elle rejoint Danone où elle exercera des responsabilités clés au sein de la fonction finance, comme directrice M&A puis comme directrice des Relations Investisseurs, avant d'être nommée directrice financière de la division Eaux de Danone. Elle est diplômée de Sciences Po Paris et de l'ESSEC. Par ailleurs, Marjolaine Grisard rejoindra Nexity début mai en tant que Directrice RSE groupe où elle poursuivra notamment la mise en oeuvre de la stratégie bas carbone du Groupe. Marjolaine Grisard a une longue expérience des sujets environnementaux avec une première expérience au sein de l'agence de conseil et d'ingénierie Saunier & Associés, puis au sein du Groupe ADP, qu'elle a intégré en 2005. Marjolaine Grisard y a occupé différents postes dans le domaine de l'environnement et de la RSE avant d'être nommée Responsable du Pôle RSE en 2018. Elle est diplômée d'AgroParisTech et de l'ENGREF (Ecole Nationale du Génie Rural, des Eaux et des Forêts). Les deux nouvelles recrues intégreront le Comité exécutif de Nexity.

Valeurs associées NEXITY Euronext Paris +1.30%