Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexity : rechute de -7% vers 25,56E Cercle Finance • 02/04/2020 à 16:21









(CercleFinance.com) - Poursuivant le pulback amorcé sous 29,5E, Nexity rechute de -7% vers 25,56E: le titre n'est pas très loin d'un retracement du plancher des 24,6/24,7E des 16 et 17 mars. En étant optimiste, une reprise en 'W' pourrait s'enclencher... en direction du 'gap' des 34,4E du 11 mars.

Valeurs associées NEXITY Euronext Paris -3.64%