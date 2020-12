Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexity : rebondit vers 34,84E, pourrait viser 40,05E Cercle Finance • 22/12/2020 à 18:15









(CercleFinance.com) - Nexity rebondit vers 34,84E, retraçant ainsi ses sommets des 25/11 et 18/12. Le titre pourrait tenter une sortie par le haut du corridor 32,6/34,8E et s'élancer en direction du 'gap' des 40,05E du 6 mars.

Valeurs associées NEXITY Euronext Paris +3.94%