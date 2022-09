Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexity : rebondit de +7% vers 22,6E information fournie par Cercle Finance • 26/09/2022 à 13:09









(CercleFinance.com) - Nexity rebondit de +7% vers 22,6E: cela valide un avalement haussier après -6% perdus vendredi: le titre matérialise un double-creux (ou double-bottom) parfait sur 21,1E.

Le titre reste ancré dans son canal baissier dont la borne supérieure se situe vers 22,8E.

La tendance pourrait s'inverser à la hausse en cas de franchissement des 23,4E, l'ex-plancher su 16 juin dernier.





Valeurs associées NEXITY Euronext Paris +7.11%