Nexity réaffirme ses objectifs annuels

(AOF) - Nexity a confirmé ses objectifs 2021 à l’occasion de la présentation de son point d’activité du troisième trimestre. Le promoteur immobilier vise un chiffre d’affaires supérieur à 4,4 milliards, hors contribution des activités cédées, au moins égal à 2020 sur le nouveau périmètre et un résultat opérationnel courant sur le nouveau périmètre supérieur à 360 millions d’euros, soit un taux de marge opérationnelle supérieur à 8%. Le nouveau périmètre correspond au périmètre sans les activités cédées Century 21 et Ægide-Domitys). Il cible par ailleurs autour de 20.000 réservations de logements neufs

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires sur le nouveau périmètre a augmenté de 12% à 1,013 milliards d'euros, dont 198 millions (stable) pour les services et 815 millions d'euros (+16%) pour la promotion.

Sur l'ensemble du périmètre de la Promotion Immobilier Résidentiel (y compris les terrains à bâtir et l'international), les réservations sur les 9 premiers mois de l'année sont en hausse de 2% en volume et de 1% en valeur, avec notamment une activité dynamique à l'international et une forte progression des réservations en Pologne.

Dans un marché de l'immobilier d'entreprise toujours inférieur à ses niveaux pré-Covid, Nexity n'anticipe pas d'importantes prises de commandes dans les prochains mois.

Véronique Bedague, Directrice Générale, a commenté : " Le troisième trimestre confirme pour Nexity la dynamique de reprise engagée depuis le début de l'année. La progression pour la première fois depuis 2019 de nos permis obtenus consacre le savoir-faire des équipes Nexity pour monter les projets les plus pertinents pour répondre aux problématiques de la ville de demain. C'est un signe encourageant pour le futur ".

AOF - EN SAVOIR PLUS