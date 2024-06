Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nexity: projet de restauration d'un immeuble à Cherbourg information fournie par Cercle Finance • 24/06/2024 à 14:33









(CercleFinance.com) - Nexity annonce le projet de restauration de l'immeuble RATTI, bâtiment historique (conçu dans les années 1920), qui se développe sur une parcelle de près de 1.594 m2 en plein coeur du centre-ville de Cherbourg-en-Cotentin.



Ce projet prévoit la création de 55 logements situés du deuxième au quatrième étage, allant du studio aux quatre pièces. La commercialisation sera lancée ce 28 juin avec un démarrage des travaux prévu au premier semestre 2025, et le bâtiment restauré sera livré en 2027.



'Dans le cadre de cette transformation, différents éléments d'une grande valeur patrimoniale seront préservés et restaurés afin de maintenir l'aspect extérieur fidèle aux dispositions d'origine', précise le groupe immobilier.





Valeurs associées NEXITY 9,08 EUR Euronext Paris -0,27%