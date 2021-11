Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexity : programme de rachat d'actions à impact ESG information fournie par Cercle Finance • 19/11/2021 à 08:17









(CercleFinance.com) - Nexity annonce le lancement d'un programme inédit de rachat d'actions à impact ESG de 20 millions d'euros, programme qui portera le montant des rachats d'actions réalisés depuis 2018 par le groupe immobilier à environ 80 millions d'euros. La composante ESG repose sur la décision d'allouer la surperformance liée au rachat d'actions au financement, par l'intermédiaire de la Fondation Nexity, de projets en rapport avec l'insertion sociale par le logement, la formation et l'emploi. Ce programme s'inscrit dans le prolongement de la décision du conseil d'administration de procéder au rachat d'actions propres pour compenser la dilution potentiellement induite par l'acquisition d'actions attribuées gratuitement aux salariés.

