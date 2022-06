Nexity prend le contrôle du groupe Angelotti

(AOF) - Nexity a annoncé la signature d’un accord en vue de l'acquisition d'une participation de 55% au capital du groupe Angelotti, spécialiste régional de l’aménagement et de la promotion immobilière en Occitanie, le solde des titres restant détenu par les dirigeants actuels. Le chiffre d’affaires consolidé s’élève à plus de 150 millions d’euros en 2021, en hausse de 20% par rapport à 2020. Grâce à une politique de développement foncier active, il dispose d’un important pipeline représentant l’équivalent d’environ 6 années de chiffre d’affaires, dont l’adossement à Nexity facilitera la réalisation.

Il a réalisé en 2021 l'équivalent de près de 1 600 réservations (environ 900 en aménagement et 700 en promotion).

Parallèlement à cette opération, le groupe Angelotti prévoit l'acquisition de 55% de Moreau Investissement, société de Yohann Moreau, associé et partenaire du groupe Angelotti dans de nombreuses opérations, notamment dans les Pyrénées Orientales. Le solde des titres reste détenu par Monsieur Yohann Moreau.

La réalisation de ces deux transactions est soumise à la seule condition suspensive d'autorisation par l'Autorité de la Concurrence et devrait être finalisée au troisième trimestre 2022.

Louis-Pierre Angelotti, Président du Groupe Angelotti, Roch Angelotti, son Directeur général, et Yohann Moreau, Président de Moreau Invest, conserveront leurs fonctions et accompagneront le développement du Groupe.

Points clés

- Premier promoteur français immobilier intégré ;

- Chiffre d’affaires de 4,6 Mds€ recentré sur la promotion résidentielle pour 70 % et d’entreprises, pour 12 %, et diversifié dans les services d’administration (18%) ;

- Modèle d'affaires d’opérateur immobilier intégré, unique en France : faible intensité en capital, équilibre des activités entre cycles courts, moyens et longs, mutualisation des coûts fixes à moins de 10 % du chiffre d'affaires / diversifié dans la régénération urbaine, les services aux particuliers et entreprises et les résidences gérées, d'où des offres intégrées promotion/services;

- Capital éclaté, les principaux actionnaires étant Alain Dinin et les managers de Nexity (11,4 % des actions) agissant de concert avec Crédit Mutuel Arkéa (5,3 %) et AG2RLa Mondiale (5 %), devant Prédica (6,4 %) et les salariés (3,6 %), Alain Dinin présidant le conseil d’administration de 14 membres et Véronique Bédague assurant la direction générale ;

- Situation financière solide avec une dette nette ramenée à 598 M€ avec effet de levier de 1,4, face à 1,9 Md€ de capitaux propres et 1,8 Md€ de disponibilités.

Enjeux

- Plan stratégique 2020-23 orienté client et articulé entre maillage du marché, consolidation des avantages concurrentiels et excellence opérationnelle avec, pour objectifs, une marge opérationnelle de 7 % dès 2021 et au moins 10 % de résultat opérationnel à l’international ;

- Stratégie d’innovation en 3 points : transformation de la fonction « systèmes d’information » pour mieux exploiter les opportunités disruptives - transition vers le cloud public, accords stratégiques dans l’infogérance, l’information... / en interne, innovation 360° d'accompagnement avec mise à disposition des données sur 1 600 start-up de l'immobilier, Intrapreneuriat au sein du Startup Studio et concours d'idéation Nex’Idea / participation à Smart building alliance, Paris&Co, Impulse Partners, Real Estech…, prises de participations dans des start-up, par FPCI ou directement ;

- Stratégie environnementale « Faire une ville durable et responsable » : objectif 2030 de réduction de 22 %, vs 2019, de l’empreinte carbone par m2 livré / végétalisation de toute la promotion immobilière en 2023 / émissions d’emprunts « verts » ;

- Visibilité de l’activité avec un pipeline de 20,7 Mds€, soit 5 ans d’activité, et un carnet de commandes de 6,6 Mds€.

Défis

- Retombées du partenariat avec AG2R La Mondiale dans les résidences seniors sous la marque Domitys (n°1 français, présent en Italie, Belgique et à l’île Maurice) et dans la promotion immobilière ;

- Risques pour la marge opérationnelle future de l’envolée des prix du foncier et allongement des délais d’obtention de permis de construire, frein à la croissance des ventes ;

- Guerre Russie-Ukraine : aucun impact direct mais report de la journée investisseurs à la rentrée 2022, en raison des incertitudes macro-économiques ;

- Objectifs 2022 : développement centré sur la France, part de marché supérieure à 14 % dans le logement, maintien du taux de marge opérationnelle autour de 8 % ;

- Dividende 2021 de 2,5 €.

