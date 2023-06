Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexity: partenariat stratégique avec Top Hat information fournie par Cercle Finance • 14/06/2023 à 18:31









(CercleFinance.com) - Nexity annonce la signature d'un partenariat stratégique avec Top Hat, leader de la construction industrielle hors

site, afin d'accélérer le développement de la construction hors site en France et pour en développer la production en France.



Les partenaires poursuivent deux objectifs, à savoir livrer des programmes de haute qualité finis en usine et accélérer l'offre de construction modulaire en France.



Top Hat apportera son savoir-faire et ses références pour l'industrialisation tandis que Nexity proposera à la fois son expérience en pré-industrialisé et un volume de programmes produits en construction hors site.



Nexity précise que cette opération s'inscrit dans la stratégie Imagine 2026 de Nexity, pour proposer des logements de qualité, abordables et bas carbone. Nexity vise 10% de sa production de logements réalisés en usine en 2028.





