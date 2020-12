Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexity : optimise les visites virtuelles avec Realiz3D Cercle Finance • 14/12/2020 à 16:44









(CercleFinance.com) - Nexity fait savoir que ses clients peuvent désormais visiter depuis chez eux des milliers de logements neufs commercialisés par le groupe. En effet, Nexity a conçu avec la startup française REALIZ3D une visite immersive avec une technologie 3D temps réel, un 'véritable double numérique de l'appartement, accompagnant l'acheteur de sa première visite jusqu'au dernier choix de peinture ou d'accessoire.' Baptisée 'Inside', cette solution embarque la technologie RealDesigner et permet à la fois de visiter le futur logement et de le personnaliser à l'envie choix des sols, carrelages, coloris, équipements de salle de bain...) et voir en temps réel le résultat.

